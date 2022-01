Die Wächter-Figuren müssen entfernt werden

Der Oberösterreicher, der die Figuren „Wächter der Zeit“ in Städten aufstellt, steht wegen antisemitischer Postings in Zusammenhang mit der Corona-Impfung in der Kritik. Bürgermeister Klaus Luger hat den Mühlviertler aufgefordert, die Figuren auf städtischem Boden unverzüglich auf eigene Kosten zu entfernen. Markus Vogl, Amtskollege in Steyr, hat die Skulpturen, die zuletzt im Schlosspark standen, bereits abtransportieren lassen.