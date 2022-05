Real-Trainer Ancelotti: „Jetzt holen wir uns City“

Marcelo, Kroos, der auf Instagram mit „So proud of the whole team! Outstanding season!“ schrieb, Benzema & Co. wissen: „In Madrid dauern die Erfolge so lange wie die Fahrt vom Bernabéu zum Cibeles-Platz“, wie „AS“ schrieb. Knapp 15 Minuten benötigt der Wagen für die fünf Kilometer. Die Ansprüche von Fans, Clubführung und Medien sind so hoch wie kaum woanders. Das machte auch Clubboss Florentino Pérez klar: „In der Jahresplanung waren der Liga-Titel und der Gewinn der Champions League programmiert“. Das sei man den „Milliarden von Real-Fans weltweit“ schuldig, betonte er. Die 14. Königsklassenpokal muss her.