„Wenn ihr es nicht könnt, lasst es uns machen“

Nach zwei Jahren Corona-Pause wurde am Tag der Arbeit wieder in Wien marschiert. Die SPÖ konnte ihre traditionsreiche Kundgebung am 1. Mai in voller Präsenz abhalten. Die Anhänger wanderten aus ihren Heimatbezirken auf den Wiener Rathausplatz, wo bei der Schlusskundgebung unter anderem Bürgermeister Michael Ludwig und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sprachen. Letztere richtete der Regierung aus: „Es ist an der Zeit, unserem Land wieder eine andere Richtung zu geben. Wenn ihr es nicht könnt, dann lasst es wenigstens uns machen.“