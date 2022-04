Dornbirn ist das Zünglein an der Waage

Die Gäste aus der Montfortstadt kämpfen als Vierter noch um ein Ticket fürs am 11. Mai beginnende Play-off. Da haben die Dornbirnerinnen am nächsten Wochenende in zwei Nachtragsspielen noch die direkten Konkurrenten Ferlach und die MGA Fivers zu Gast und könnten so das Zünglein an der Waage sein.