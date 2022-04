Gottschalk: „Becker hat keine Omas abgezockt“

Eine Geschworenenjury in London hatte Tennislegende Becker am Freitag in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. In dem Strafprozess ging es um die Verschleierung von Teilen seines Vermögens in einem Insolvenzverfahren. Richterin Deborah Taylor will am 29. April das Strafmaß verkünden. Theoretisch drohen Becker bis zu sieben Jahre Haft. Er kann danach allerdings Einspruch einlegen - sowohl gegen den Schuldspruch als auch gegen das Strafmaß. Der 54-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten.