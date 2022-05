Zeit im Grünen wird noch grüner

Campen war für Hubert Appl schon als Kind eine Form des Urlaubs, die er mochte. „Wir waren oft am Attersee, als ich klein war“, denkt der 55-Jährige aus Bad Hall zurück. Mehr als 20 Jahre war Appl als Kontaktlinsen-Optiker selbstständig, nun will er Camping-Begeisterten zum Durchblick in Sachen Nachhaltigkeit verhelfen.