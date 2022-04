Land möchte zumindest zwei neue Seezugänge haben

Einer am Traunsee und vier am Attersee: Sonnig, schön und zum Teil ruhig sind die fünf Badeplätze, die die Bundesforste auf ihrer Immobilienseite zum Mieten angeboten haben. Die Grünen reagierten darauf Anfang April mit einem Initiativantrag im Landtag „betreffend mehr Badeplätze für Öffentlichkeit zugänglich machen“. Dieser Antrag wurde am Donnerstag in einem Ausschuss behandelt, nach dem die Grünen eine immerhin teilweise Frohbotschaft verkündeten: Zumindest um die beiden Badeplätze in Seewalchen und Attersee bemühe sich das Land mit seiner Landesimmobiliengesellschaft. In Attersee geht es um 70 Quadratmeter, die um 2200 Euro Jahresmiete angeboten sind; in Seewalchen um 237 Quadratmeter um 6100 Euro. Keine Riesenflächen, aber eben mit Seezugang.