Kiew: Angriffe auf russisches Territorium legitim

Seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine werden auch immer wieder ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland gemeldet. Zunehmend gerät auch die abtrünnige Region Transnistrien in der Republik Moldau in den Sog der Kämpfe. Am Mittwoch sollen dort ukrainische Drohnen ein Munitionslager bombardiert haben. Die ukrainische Führung betont, es handle sich dabei um Selbstverteidigung gegen die russischen Truppen.