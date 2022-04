Stadträte-Wirrwarr lässt Lobau weiter versteppen

Heftige Proteste – in der „Krone“ transportiert – zeigten zunächst erste Wirkung. Denn Stadträtin Ulli Sima hatte mit ihrer dafür zuständigen MA 45 im Herbst die Dotierung der oberen Lobau veranlasst. Doch sie hatte die Rechnung nicht mit ihrem Öko-Parteikollegen im Rathaus gemacht: Czernohorszky ließ die dringend nötige Zufuhr des Nasses umgehend durch einen Holzdamm blockieren. Offizielle Begründung: Es gelte den dortigen Notfall-Trinkwasserbrunnen zu schützen. Experten-Konter: „Bei einer Überflutung würde so oder so verschmutztes Donauwasser eindringen.“