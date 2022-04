Hepatitis bei Kindern: Erster Fall in Deutschland

Zwei Fälle in Österreich

In Österreich wurden am Montag die ersten mysteriösen Erkrankungen gemeldet, zwei Kinder mit Leberentzündung unklarer Herkunft werden im St. Anna-Kinderspital in Wien behandelt. „Dem Gesundheitsministerium liegen derzeit keine weiteren Fälle vor“, hieß es am Mittwoch. „Es finden aktuell sowohl international als auch national eine Reihe von Abstimmungsmeetings zu einer vereinheitlichten Vorgehensweise und Untersuchung der Fälle statt“, wurde betont.