Fitness-Influencerin Sophia Thiel in tiefer Trauer

Auf ihrem Account teilte Thiel bewegende Videos und Bilder, die die beiden Frauen in glücklichen Momenten zeigen. „Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass du uns so früh verlassen musstest. Wir hatten so wundervolle, intensive Momente zusammen, die ich niemals vergessen werde“, zollte sie ihrer Freundin Tribut.