Harder auf teuflisch heißer Mission in Tirol

Am Mittwochabend (19.30 Uhr) treten die Harder Handballer in Schwaz zu ihrem ersten Matchball im Viertelfinale des Meisterliga-Playoffs an. Der Titelverteidiger will den Sack, nach einer überraschenden Zitterpartie zum Auftakt in der Best-of-Three-Serie, unbedingt vorzeitig zu machen.