Corona-Massentests in Peking angelaufen

Die Behörden in Peking wollen einen Ausbruch wie in Shanghai vermeiden, von einem Lockdown ist in den Verlautbarungen der Stadtverwaltung aber bisher nicht die Rede. Zusätzliche Maßnahmen zu den Massentests sind ein Verbot großer Menschenansammlungen wie bei Hochzeitsfeiern, geschlossene Theater und ein Stopp einiger Bauprojekte. Im Vergleich zu andernorts gesetzten Schritten sei es in Peking noch mild, sagte der Chefökonom des Vermögensverwalters Pinpoint. Er sei „überrascht, dass die Regierung in Peking nicht so hart und schnell restriktive Maßnahmen ergriffen hat wie in anderen Städten, in denen es in den vergangenen Wochen zu ähnlichen Ausbrüchen kam“.