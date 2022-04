Neues Buch: Rezepte mit dem „Gold der Bienen“

Seit sechs Jahren Imker

Krobath hat übrigens seit sechs Jahren selbst Bienen. Die Imkerei fasziniert ihn, genau wie es die Bienen tun. „Ich wusste davor nicht, wann die Kirschen oder die Apfelbäume blühen. Nichts ist so nahe an der Natur wie die Imkerei. Nichts ist vergleichbar“, ist er überzeugt. In seinem Buch steckt sein Wissen über Honig und das Kochen. Vereint in etwa 40 von ihm kreierten Rezepten. Na denn: Mahlzeit!