Russland: Mordanschlag auf TV-Moderator vereitelt

Putin im TV:„USA bedienen sich des Terrors“

Kreml-Chef Wladimir Putin deutete bei einem vom Fernsehen übertragenen Treffen (siehe Video oben) mit russischen Ermittlern an, dass die USA an der angeblichen Verschwörung zur Ermordung Solowjows beteiligt gewesen seien. „Sie bedienen sich des Terrors“, so Putin. „Wir kennen die Namen der Kuratoren westlicher Geheimdienste, vorrangig natürlich der CIA, die mit den Geheimdiensten der Ukraine zusammenarbeiten.“