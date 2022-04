Villa von Putin-freundlichem Moderator angezündet

In der Villa des Putin-freundlichen russischen TV-Moderators Wladimir Solowjew in Menaggio am Comer See ist ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Ermittlungen handelt es sich um Brandstiftung. Die Villa im Wert von acht Millionen Euro war - wie berichtet - erst kürzlich von den italienischen Behörden beschlagnahmt worden.