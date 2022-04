Putin-freundlicher TV-Moderator verliert Villa

Mehrere Villen und Jachten von Oligarchen beschlagnahmt

Italien will mit voller Härte gegen russische Oligarchen vorgehen, erklärte der italienische Außenminister Luigi Di Maio im Interview mit der „Bild“-Zeitung (Freitagausgabe). Sein Land halte sich „strikt an unsere internationalen Verpflichtungen in Bezug auf Sanktionen und damit auch hinsichtlich der Beschlagnahmung von Eigentum gelisteter Personen in Italien“. Bereits in den vergangenen Wochen waren mehrere Villen und Jachten von Oligarchen beschlagnahmt worden.