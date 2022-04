Willi Resetarits: Stadt Wien bietet Ehrengrab an

Der Sonntagfrüh bei einem tragischen Unfall verstorbene Ausnahmekünstler Willi Resetarits soll ein Ehrengrab in Wien bekommen - vorausgesetzt die Angehörigen stimmen zu. Das wurde am Montag bekannt. Der 73-jährige Kult-Sänger starb - krone.at berichtete - nach einem Sturz über eine Treppe in seinem Haus in Wien-Floridsdorf.