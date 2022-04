Willi Resetarits starb bei Unfall zu Hause

Ganz Österreich trauert: Viele Jahrzehnte lang hat Willi Resetarits alias „Ostbahn-Kurti“ die Kultur- und Musiklandschaft mitgeprägt und sich für Menschlichkeit und Integration engagiert. Am Sonntagvormittag ist der Ausnahmekünstler, der noch am Samstag den Flüchtlingsball des Wiener Integrationshauses eröffnet hatte, im Alter von 73 Jahren verunglückt. Er starb nach einem Sturz über eine Treppe in seinem Haus in Wien-Floridsdorf.