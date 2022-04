„Ostbahn-Kurti“ Willi Resetarits verstorben

Neben seinem künstlerischen Schaffen setzte sich Resetarits bereits viele Jahrzehnte für all jene Menschen ein, die es im Leben nicht so leicht hatten. So gründete er nicht nur das Integrationshaus Wien, sondern auch war Mitbegründer von Asyl in Not und SOS Mitmensch. Auch öffentlich vertrat er seine Auffassung einer toleranten und menschlichen Gesellschaft, engagierte sich in der Künstlervertretung und trat vielfach bei Benefizkonzerten auf.