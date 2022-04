Für 600 Großtrappen ist jetzt gerade Balzzeit

Das erste Life-Projekt wurde 2005 gestartet. Im Moment läuft Projekt Nummer drei. In den vergangenen Jahrzehnten wurde im Burgenland viel getan, um der Großtrappe das Überleben zu sichern. So hat man 100 Kilometer Stromkabel in die Erde verlegt. Die bleibenden Leitungen wurden mit schwarzen und weißen Bällen markiert, damit sie für die Vögel sichtbarer werden.