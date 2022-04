Russische Panzer sind Todesfallen für Besatzung

Mittlerweile scheint auch in Russland ein Umdenken stattzufinden: Die neuesten Panzer vom Typ T-14 Armata, die 2015 vorgestellt wurden, sollen mit einer veränderten Ladeautomatik ausgestattet worden sein, die Munitionsexplosionen verhindern soll. Die Besatzung ist besser geschützt und in gepanzerten Kapseln untergebracht. Putins Soldaten, die in der Ukraine im „Pulverfass“ T-72 sitzen, hilft das freilich nicht mehr.