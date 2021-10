Skischaukel Gaißau-Hintersee wieder Justiz-Fall

Gerade einmal vor einer Woche wurde das alte Insolvenzverfahren abgeschlossen. Schon wird die Skischaukel Gaißau-Hintersee wieder ein Fall für die Justiz. Allen voran Unternehmen, die an dem neuen Beschneiungsprojekt mitgearbeitet haben, wollen nur ihr Geld. Die ausgestellten Rechnungen seien von den Neo-Seilbahnern nur teils oder auch gar nicht bezahlt worden. Dem Vernehmen nach dürfte es um Tausende Euro gehen. Auch Wirtschaftstreuhänder und sollen Biologen von der Zahlungssäumigkeit betroffen sein. Und das hat nun für die Bergbahnen und ihren Geschäftsführer Bernhard Eibl Folgen: Die Geschäftspartner haben geklagt – schon in den kommenden Wochen sind am Landesgericht Salzburg Gerichtsverhandlungen angesetzt.