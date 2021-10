Der starke Mann in der Gaißau ist eine Frau

Zusammen mit seinem einstigen Kompagnon Berthold Lindner ließ er sich gerne als „Retter des Skigebiets“ feiern. Nach Linders Ausstieg trat Bernhard Eibl stets als alleiniger Eigentümer der Tennengauer Skischaukel auf. „Die Gaißau Hintersee Bergbahnen GmbH ist nun zu 100 Prozent in den Händen des Gaißauer Unternehmers Bernhard Eibl“, hieß es in einer öffentlichen Aussendung anlässlich des Ausstiegs Lindners. Bloß stimmt das so nicht.