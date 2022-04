Seltener Riesenkalmar lebend in Japan angeschwemmt

Um die Riesenkalmare, die über acht Arme und zwei lange Tentakel verfügen, ranken sich allerlei Seemanns-Legenden, oft werden sie dort als vielarmige Meeresungeheuer bezeichnet. In den Tiefen der Ozeane haben sie sich ihrer Erforschung bis dato weitgehend entzogen. Forscher bekommen meistens nur tote Exemplare in die Hände, die zum Beispiel an Strände geschwemmt oder in den Mägen von Pottwalen, ihren Fressfeinden, gefunden werden.