Oliver Mintzlaff äußert sich zu Laimer-Gerüchten

Forsberg erlebte eine Art Déjà-vu, hatte er doch seinen Klub auch vergangenes Jahr mit einem späten Treffer - damals gar in der Verlängerung gegen Bremen - ins Endspiel gebracht. Sein Optimismus ist groß. „Wir haben so eine Mentalität in der Mannschaft, dass wir glauben müssen, beides zu gewinnen“, meinte der Stürmer. Drei Tage vor dem DFB-Pokal-Finale steht das Endspiel in der Europa League auf dem Programm. Dafür müssen sich die 15 Pflichtspiele unbesiegten Leipziger erst in den Halbfinal-Duellen mit den Glasgow Rangers (28. April, 5. Mai) qualifizieren. „Mit Leidenschaft und Mentalität ist alles möglich.“