Fußball-Kärnten staunt über diese „Taferlklassler“

Auf der Erfolgswelle

20 Kilometer nördlicher, in der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard (knapp über 4000 Einwohner), schwebt man hingegen derzeit sportlich auf Wolke sieben. In der 1. Klasse D aktuell Tabellenführer, lehren die Schwarz-Gelben im KFV-Cup die Konkurrenz weit über die Bezirksgrenzen hinweg das Gruseln. Schon den Erfolg im Achtelfinale im vergangenen Herbst im Bezirksderby gegen die Kärntner-Liga-Mannschaft ATSV Wolfsberg durfte man in die Kategorie Sensation einordnen. Und spätestens seit Dienstag wissen auch die Kärntner Bezirke fernab des Griffners, wo Bad St. Leonhard auf der fußballerischen Landkarte liegt.