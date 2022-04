Bergwandererführer laden zur Benefiz-Tour ein

„Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, um Not leidenden ukrainischen Kindern zu helfen“, so Johann Goldberger von den Karnischen Bergwanderführern, die eine Benefiz-Wanderung auf den 1889 Meter hohen Jukbichl in den Gailtaler Alpen organisieren. Goldberger: „Die Friedenswanderung findet am Samstag, dem 23. April, statt. Treffpunkt und Start ist um 8 Uhr am Lanz oberhalb von Kötschach-Mauthen.“