Dreister Raubüberfall auf Ferrari-Star Leclerc!

Wenige Tage vor dem Grand Prix in Imola am kommenden Wochenende hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc eine unliebsame Überraschung erlebt! Der Monegasse wurde am Montagabend in der toskanischen Badeortschaft Viareggio von einem Räuber gestoppt und seiner Rolex-Armbanduhr beraubt, wie lokale Medien am Dienstag berichteten.