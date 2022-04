Die Austria befindet sich weiter auf Titelkurs

Als gute Nachricht wurde nach dem Spiel auch die Vertragsverlängerung von Kapitän Matthias Maak bekannt gegeben. Der Abwehrrecke bleibt bis 2024 an Bord der Austria. Es war das Tüpfelchen auf dem i, der die Lustenauer Fans in Feierstimmung versetzte. Bei den Rothosen hingegen hingen die Köpfe nach Spielschluss äußerst tief. Vor allem in der zweiten Halbzeit brachen die Dornbirner völlig auseinander und waren in der Schlussphase stehend k.o.