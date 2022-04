Experte: Österreich bleibt für IS ein Terrorziel

… Wie hat sich die Sicherheitslage in Österreich nach dem Attentat in Wien am 2. November 2020 geändert?

Stockhammer: „Unser Land bleibt potenziell ein attraktives Terrorziel. In Österreich haben die Sicherheitsbehörden nach dem Anschlag vom 2. November 2020 in Wien die heimische Islamistenszene jedoch auf den Kopf gestellt. Gefahr geht allenfalls von radikalisierten Einzeltätern aus.“