Die Kärntner Naturparks haben ein gemeinsames Ziel

In Zeiten wie diesen nehmen Anlagen, die auf Naturschutz setzen und bemüht sind, alpine Ökosysteme zu erhalten, eine entscheidende Rolle ein. In Kärnten mangelt es keineswegs an sanft bewirtschafteten Naturjuwelen. Während der Dobratsch seinen 20er als Naturpark feiert, sind die Nockberge seit zehn Jahren ein Biosphärenpark.