Außenseiter Dylan Van Baarle gewinnt Paris-Roubaix

Außenseiter Dylan van Baarle hat am Ostersonntag das schnellste Paris-Roubaix der Geschichte gewonnen und mit dem Triumph in der „Hölle des Nordens“ den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45,792 km/h überquerte der Niederländer vom Team Ineos-Grenadiers im berühmten Velodrom von Roubaix als Solist die Ziellinie. Im Sprint einer vierköpfigen Verfolgergruppe wurde der Belgier Wout van Aert Zweiter vor dem Schweizer Stefan Küng. Marco Haller vom Team Bora-Hansgrohe, der einzige Österreicher am Start, gab auf.