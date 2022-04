5:3-Torspektakel von Schalke 04 bei Darmstadt 98

Der FC Schalke 04 hat einen wichtigen Auswärtssieg im Aufstiegskampf in der zweiten deutschen Liga erzielt! Die Gelsenkirchener gewannen am Sonntag in der 30. Runde beim direkten Konkurrenten Darmstadt 98 mit 5:2 und haben als Tabellenführer mit 56 Punkten nun zwei Zähler Vorsprung auf Werder Bremen. Die Bremer trennten sich daheim vom 1. FC Nürnberg in einer intensiven Partie 1:1. Nikola Dovedan erzielte das Tor der Franken aus einem Foulelfmeter (24.).