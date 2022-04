Bayern zu groß? „Herumgeeiere-Kahn“ angezählt

„Kann Kahn wirklich Bayern?“, fragt die „Bild“ lapidar. Und zieht Kahns Kompetenzen für die Funktion des Vorstandchefs derzeit ernsthaft in Zweifel. Die Vorwürfe: kaum Klartext (statt „Wir brauchen Eier“ gebe es jetzt verbales „Herumgeeiere“); wenig Gespür für den Verein (dass er nach dem CL-Aus bei Villarreal „nicht in Tränen ausbrechen“ wollte, sei ein Affront gegenüber vielen Fans - ebenso wie der Umstand, dass er am Tag nach dem Ausscheiden mit seiner Frau im Lieblingscafé gemütlich frühstückte); eine wenig visionäre Antrittsrede bei der Mitgliederversammlung, dabei keine Thematisierung des Katar-Sponsoring-Deals. Kahn müsse gerade jetzt in der Krise endlich Profil zeigen. Zehn Monate „Eingewöhnung“ seien genug, die Fußstapfen seines Vorgängers Karl-Heinz Rummenigge „riesengroß“.