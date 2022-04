Sabitzer und Co.: Großer Umbruch beim FC Bayern?

Die große Frage ist, was im Sommer in Sachen Transfers in München passiert. Die Verträge der Topspieler Thomas Müller, Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Serge Gnabry laufen im Sommer 2023 aus. Der ein oder andere will, so ist zu vernehmen, den Klub verlassen. Zuletzt sorgten Wechsel-Gerüchte rund um Lewandowski und Gnabry jedenfalls für jede Menge Aufsehen an der Säbener Straße.