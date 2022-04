Ärger am Airport über vollen Bus wegen Sparkurs

So schön die Reise zu Ostern war, so hart kann die Landung sein: Kaum war das Flugzeug aus München in Wien am Boden, wurden die Passagiere in einen Flughafenbus eng zusammengepfercht. Ein weiterer Bus wurde gar nicht angefordert. „Aus Einsparungsgründen“, wie die entsetzten Urlauber zu hören bekamen.