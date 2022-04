Auch ÖVP beauftragte extrem rechte Agentur

Nicht nur Büros aktueller und früherer FPOÖ-Landesräte haben, wie berichtet, in den vergangenen Jahren Aufträge an eine PR-Agentur von Stefan Magnet vergeben – ein „relevanter Kopf der extremen Rechten“. Auch aus oö. ÖVP-Regierungskreisen dürften laut „Der Standard“ Aufträge an die Agentur gegangen sein.