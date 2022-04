Motorradunfälle: Mann (78) krachte gegen Geländer

Er war gerade von Treffen in Richtung Afritz unterwegs, als der 78-Jährige mit seinem Motorrad auf das rechte Straßenbankett geriet. Infolgedessen krachte er in ein Brückengeländer und stürzte. Durch den Sturz zog er sich solch schwere Verletzungen zu, dass er vom Notarzt-Team des Rettungshubschraubers RK1 in das LKH Villach geflogen werden musste.