Startet der Skisprung-Weltcup heuer auf Matten?

Der Skisprung-Weltcup erlebt in der Saison 2022/23 möglicherweise einen unorthodoxen Auftakt. In einer Version des provisorischen Wettkampfkalenders ist der Start der Männer in Wisla (Polen) mit 5. und 6. November datiert - und damit so früh wie noch nie. Die zwei Einzelspringen könnte zudem in einer Art Hybrid-Version auf Eisspur und Matten ausgetragen werden. Gut einen Monat davor endet der Sommer-Grand-Prix.