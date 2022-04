Kärntner Arzt friert Krebs ein, statt zu operieren

30 Eingriffe im Jahr 2021, zehn schon in diesem Jahr; die Cryoablation wird im Klinikum Klagenfurt am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie erfolgreich angewandt. So erfolgreich, dass Erster Oberarzt Fürstner sein Wissen und seine Erfahrungen mit führenden Kliniken in ganz Europa teilt.