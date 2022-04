Markus hatte bei Unfall keine Überlebenschance

Es sollte eine gemütliche Tour am sonnigen Dienstagnachmittag werden, doch sie endete in einer Tragödie. In Oberhofen am Irrsee waren Mama und Sohn Markus auf der alten Puch DS50 – die auf die 40-jährige Mutter zugelassen ist – im Heimatort unterwegs. Bis der junge Bub seine Mutter offensichtlich überreden konnte und selbst ein paar Meter mit dem Moped fahren durfte. Die Mutter wartete dazu am Straßenrand und musste den folgenschweren Unfall des Sohnes mitansehen. Der Elfjährige fuhr mit dem Moped auf einem Güterweg Richtung Ort, ein 69-jähriger Landwirt lenkte seinen Traktor in Richtung des Mutter-Sohn-Gespanns.