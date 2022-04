Mehr Grün für jetzt freie Parkplätze gefordert

Kaisermühlen ist besonders betroffen

Ein konkretes Beispiel: In der Donaustadt, und hier ganz besonders in Kaisermühlen, wurden bis vor Kurzem noch besonders viele Pendlerautos abgestellt. In der Schödlbergergasse rund um die Volksschule und den Hans-Hass-Park sind deshalb jetzt viele Parkplätze frei. Hier werden jedoch noch immer Gehsteige zur Gänze zum Abstellen verwendet.