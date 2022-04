Filmhits aus Berlin, Cannes oder Venedig in Linz

Nach zwei von Online-Veranstaltungen geprägten Festivaljahren kann das renommierte Crossing Europe Filmfestival heuer endlich wieder hauptsächlich vor Ort in den Linzer Kinos stattfinden. Die neuen Festivalleiterinnen Sabine Gebetsroither und Katharina Riedler haben an Konzept und Programmschienen kaum gerüttelt. Und so gibt es auch heuer die Kategorien „Arbeitswelten“, „Nachtsicht“ oder die Jugendschiene „Yaaas! Competition“, bei der sich sechs Schüler der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz an der Festivalprogrammierung versuchen durften.