„Produkte werden regionaler hergestellt werden“

Die 3-Banken-Generali-Investment-Gesellschaft mit Sitz in Linz verwaltet rund 12 Milliarden Euro. Das Geld ist in Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffen angelegt. Alois Wögerbauer ist als Geschäftsführer ein alter Hase in der Branche. Für die enorm gestiegenen Kosten, die nicht nur an den Zapfsäulen sichtbar werden, macht er nicht nur den Krieg in der Ukraine verantwortlich. „Die Situation hat sich seit mehreren Jahren aufgebaut“, sagt der 53-Jährige.