Psychische Belastung bei den Schulkindern steigt

Alarmglocke

„Bei diesen Zahlen müssen in der Politik sämtliche Alarmglocken schrillen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Er fordert, dringend in ein umfassendes Entlastungs- und Förderprogramm sowie in psychosoziale und Freizeitangebote zu investieren.

