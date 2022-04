Peltz: Ihr Brautkleid verbarg süße Geheimnisse

Was für eine wunderschöne Braut! Endlich durften die Fans einen Blick auf Nicola Peltz in ihrem Valentino-Brautkleid werfen. Das überglückliche Paar veröffentlichte am Montag die ersten Fotos ihrer Traumhochzeit, die von der „Vogue“ geknipst wurden. Und der Traum in Weiß verbarg so manches Geheimnis ...