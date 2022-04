ÖEHV-Damen verlieren gegen „verstärktes“ Ungarn

Die Gäste kamen noch im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag zum Ausgleich und danach avancierte Nadine Edney (54./PP) zur Matchwinnerin. Von 15. bis 18. April absolvieren die Österreicherinnen noch ein Vorbereitungscamp in Linz, ab 20. April schuften sie dann schon in Paris. In einem dortigen Vorort geht am 21. April auch die Turnier-Generalprobe gegen Norwegen über die Bühne. Die WM beginnt am 24. April in Angers mit dem Duell mit den Niederlanden. Weitere Gruppengegner sind Norwegen, Frankreich und die Slowakei.