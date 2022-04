Brand in Mobilheim: Für Frau gab es keine Rettung

Brandalarm in einem Holzhäuschen auf dem Campingplatz in Oggau nahe dem Neusiedler See: Aus vorerst ungeklärter Ursache brach Samstagfrüh ein Feuer aus. Einsatzkräfte bargen die Bewohnerin aus dem Schlafzimmer. Für die 63-Jährige aus Niederösterreich kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung.