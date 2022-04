Westbahn fährt jetzt auch von Wien nach München

In Österreich halten die Züge in allen Bahnhöfen, die von der Westbahn schon bisher bedient wurden (Amstetten, Wels, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck). Auch am Bahnhof München Ost bleiben die Züge stehen. Das ermögliche insbesondere den Reisenden aus dem oberösterreichischen Zentralraum und aus Salzburg, rasch und mit nur einem Umstieg in die S-Bahn den Flughafen München zu erreichen, rührt Geschäftsführer Thomas Posch die Werbetrommel. Mit der Aufnahme des neuen Ziels München in den Fahrplan verdichte die Westbahn ab heute auch das Angebot zwischen Wien und Salzburg auf bis zu 52 Verbindungen pro Tag.